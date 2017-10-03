Всемирная организация «Объединенные Города и Местные Власти»

Общая информация

Всемирная организация «Объединенные Города и Местные Власти» (ВО ОГМВ) - добровольное международное объединение ассоциаций, союзов и отдельных муниципальных образований, создано. ВО ОГМВ была создана в 2004 году путем объединения двух международных организаций региональных и местных властей: образованного в 1913 году международного союза местных властей и всемирной федерации породненных городов, созданной в 1957 году.

Сейчас в структуру всемирной организации входит 7 региональных отделений (североамериканское с центром в Вашингтоне, латиноамериканское (Кито), африканское (Рабат), ближневосточное (Стамбул), азиатско-тихоокеанское (Джакарта), европейское (Париж) и евразийское отделение с центром в Казани). Штаб-квартира организации находится в Барселоне. Членами ОГМВ являются 141 из 191 стран-участниц ООН. ОГМВ — единственная организации местных властей, аффилированная с ООН.





Руководитель - Сагитов Расих Кадимович

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