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Всемирная организация «Объединенные Города и Местные Власти»

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Общая информация

Всемирная организация «Объединенные Города и Местные Власти» (ВО ОГМВ) - добровольное международное объединение ассоциаций, союзов и отдельных муниципальных образований, создано. ВО ОГМВ была создана в 2004 году путем объединения двух международных организаций региональных и местных властей: образованного в 1913 году международного союза местных властей и всемирной федерации породненных городов, созданной в 1957 году.

Сейчас в структуру всемирной организации входит 7 региональных отделений (североамериканское с центром в Вашингтоне, латиноамериканское (Кито), африканское (Рабат), ближневосточное (Стамбул), азиатско-тихоокеанское (Джакарта), европейское (Париж) и евразийское отделение с центром в Казани). Штаб-квартира организации находится в Барселоне. Членами ОГМВ являются 141 из 191 стран-участниц ООН. ОГМВ — единственная организации местных властей, аффилированная с ООН.

Руководитель - Сагитов Расих Кадимович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111 г. Казань, ул. Миславского , 8/1
  • Телефон: (843) 292-09-34
  • Email: ogmv-pressa@yandex.ru
  • Сайт: www.euroasia-uclg.ru

Дата последнего обновления: 03.10.2017

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