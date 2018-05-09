Ихсанов Искандер Эрикович
Общая информация
Образование:
Казанская государственная сельскохозяйственная академия (специальность «Бухгалтерский учет и аудит»)
Трудовая деятельность:
Бухгалтер в крестьянском хозяйстве «Тормыш».
С 2001 г. — ведущий специалист отдела реструктуризации предприятий Комитета РТ по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению.
2001 год — руководитель Территориального органа Федеральной службы по финансовому оздоровлению России в Республике Татарстан.
В 2003 г. – назначен исполняющим обязанности руководителя Территориального органа Федеральной службы по финансовому оздоровлению России в Республике Татарстан
В 2003 г. – избран Председателем Совета НП «СРО Гильдия арбитражных управляющих Республики Татарстан»
В 2004 г. – избран Генеральным директором НП «СРО Гильдия арбитражных управляющих Республики Татарстан»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095 г.Казань, ул.Энергетиков, 2/3 (здание Банка Город, 3-й этаж)
- Телефон: (843) 560-27-22
- Email: np-sro-gau@mail.ru
- Сайт: www.gaurt.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018