Ихсанов Искандер Эрикович

Общая информация

Образование:

Казанская государственная сельскохозяйственная академия (специальность «Бухгалтерский учет и аудит»)

Трудовая деятельность:

Бухгалтер в крестьянском хозяйстве «Тормыш».

С 2001 г. — ведущий специалист отдела реструктуризации предприятий Комитета РТ по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению.

2001 год — руководитель Территориального органа Федеральной службы по финансовому оздоровлению России в Республике Татарстан.

В 2003 г. – назначен исполняющим обязанности руководителя Территориального органа Федеральной службы по финансовому оздоровлению России в Республике Татарстан

В 2003 г. – избран Председателем Совета НП «СРО Гильдия арбитражных управляющих Республики Татарстан»

В 2004 г. – избран Генеральным директором НП «СРО Гильдия арбитражных управляющих Республики Татарстан»

Дата последнего обновления: