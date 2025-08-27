Сотрудников Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) наградили за спортивные достижения

В Нижнекамском филиале АО «ТГК-16» состоялось награждение сотрудников за успехи в спорте. В компании реализуется масштабная программа по поддержке спорта и здорового образа жизни. Энергетики активно участвуют не только в станционных спартакиадах, но и в соревнованиях городского и республиканского уровней.

На станциях каждый год проходит спартакиада между цехами и отделами. На Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) спартакиада включает в себя 19 видов спорта и пользуется популярностью у сотрудников. Победителям этих спортивных соревнований накануне вручили дипломы, кубки и денежные премии.

Реклама АО «ТГК-16».

Токен: 2SDnjdVH72v