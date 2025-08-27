Сотрудников Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) наградили за спортивные достижения

В Нижнекамском филиале АО «ТГК-16» состоялось награждение сотрудников за успехи в спорте. В компании реализуется масштабная программа по поддержке спорта и здорового образа жизни. Энергетики активно участвуют не только в станционных спартакиадах, но и в соревнованиях городского и республиканского уровней.
На станциях каждый год проходит спартакиада между цехами и отделами. На Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) спартакиада включает в себя 19 видов спорта и пользуется популярностью у сотрудников. Победителям этих спортивных соревнований накануне вручили дипломы, кубки и денежные премии.
Реклама АО «ТГК-16».
Токен: 2SDnjdVH72v
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.