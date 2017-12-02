02 дек. 2017

Форум и выставка транспортной отрасли «Транспорт России»

«Транспортная неделя» — уникальный формат, включающий в себя крупнейшие и наиболее значимые деловые и культурные события отрасли.

На территории ВЦ «Гостиный двор» представители власти и бизнеса примут участие в обсуждении актуальных вопросов функционирования и развития транспортного комплекса России, а также его интеграции в мировую транспортную систему. Единая площадка проведения мероприятий создаст благоприятные условия для эффективного общения всех заинтересованных сторон.

В рамках «Транспортной недели» пройдут:

  • XI Международный форум «Транспорт России» — 2-8 декабря;
  • XI Международная выставка «Транспорт России» — 6-8 декабря;
  • IX Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений
  • Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных заведений «ТранспАРТ»
  • Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ;
  • IV Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения»;
  • IV Форум транспортного образования.
  • XV Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство»;»
  • Различные развлекательные и спортивные мероприятия

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.

Календарь

Все мероприятия