Форум и выставка транспортной отрасли «Транспорт России»

«Транспортная неделя» — уникальный формат, включающий в себя крупнейшие и наиболее значимые деловые и культурные события отрасли.

На территории ВЦ «Гостиный двор» представители власти и бизнеса примут участие в обсуждении актуальных вопросов функционирования и развития транспортного комплекса России, а также его интеграции в мировую транспортную систему. Единая площадка проведения мероприятий создаст благоприятные условия для эффективного общения всех заинтересованных сторон.



В рамках «Транспортной недели» пройдут:

XI Международный форум «Транспорт России» — 2-8 декабря;

XI Международная выставка «Транспорт России» — 6-8 декабря;

IX Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений

Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных заведений «ТранспАРТ»

Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ;

IV Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения»;

IV Форум транспортного образования.

XV Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство»;»

Различные развлекательные и спортивные мероприятия

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.