Форум и выставка транспортной отрасли «Транспорт России»

«Транспортная неделя» — уникальный формат, включающий в себя крупнейшие и наиболее значимые деловые и культурные события отрасли.
На территории ВЦ «Гостиный двор» представители власти и бизнеса примут участие в обсуждении актуальных вопросов функционирования и развития транспортного комплекса России, а также его интеграции в мировую транспортную систему. Единая площадка проведения мероприятий создаст благоприятные условия для эффективного общения всех заинтересованных сторон.
В рамках «Транспортной недели» пройдут:
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.
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