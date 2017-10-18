Международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTRANSPORT

Международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTRANSPORT – крупнейшая площадка на Северо-Западе для обсуждения актуальных проблем в области развития транспортной инфраструктуры.

Основная цель Форума – демонстрация инновационных технологий, материалов, методов управления и идей, способствующих развитию транспортной инфраструктуры. А также – деловая программа на актуальные темы отрасли, реализованные в формате открытого диалога, результатом которого является конкретное решение или проект нормативного документа.

Подробнее о меропряитии можно узнать на официальном сайте.

Место проведения: конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Санкт-Петербург