Международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTRANSPORT – крупнейшая площадка на Северо-Западе для обсуждения актуальных проблем в области развития транспортной инфраструктуры.
Основная цель Форума – демонстрация инновационных технологий, материалов, методов управления и идей, способствующих развитию транспортной инфраструктуры. А также – деловая программа на актуальные темы отрасли, реализованные в формате открытого диалога, результатом которого является конкретное решение или проект нормативного документа.
Подробнее о меропряитии можно узнать на официальном сайте.
Место проведения: конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Санкт-Петербург
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