Пятый Международный бизнес-саммит 2016

С 21 по 23 сентября в г. Нижний Новгород состоится Пятый Международный бизнес-саммит 2016. Основная идея Бизнес-саммита 2016: формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды.

В рамках саммита запланировано участие ведущих экспертов, экономистов, общественных деятелей России.

Формат Саммита сочетает в себе конгрессную и выставочную части. Каждый участник получит шанс заявить о своем проекте и существующих проблемах на пути его реализации. Выставка формируется по направлениям:

«импорт»

«экспорт»

«инвестиции»

«коммерческая недвижимость»

«инновации»

«туризм»

По итогам выставки будет выпущен каталог, который послужит инструментом продвижения проектов в течение 2017 года.

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте.

По всем дополнительным вопросам Вы можете обращаться по тел.: 8 (831) 411-81-93, 8 800 2508827, эл. почта: klementieva@yarmarka.ru