21 сент. 2016

Пятый Международный бизнес-саммит 2016

Пятый Международный бизнес-саммит 2016

С 21 по 23 сентября в г. Нижний Новгород состоится Пятый Международный бизнес-саммит 2016. Основная идея Бизнес-саммита 2016: формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды.

В рамках саммита запланировано участие ведущих экспертов, экономистов, общественных деятелей России.

Формат Саммита сочетает в себе конгрессную и выставочную части. Каждый участник получит шанс заявить о своем проекте и существующих проблемах на пути его реализации. Выставка формируется по направлениям:

  • «импорт»
  • «экспорт»
  • «инвестиции»
  • «коммерческая недвижимость»
  • «инновации»
  • «туризм»

По итогам выставки будет выпущен каталог, который послужит инструментом продвижения проектов в течение 2017 года.

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте.

По всем дополнительным вопросам Вы можете обращаться по тел.: 8 (831) 411-81-93, 8 800 2508827, эл. почта: klementieva@yarmarka.ru

Контакты

По всем дополнительным вопросам Вы можете обращаться по тел.: 8 (831) 411-81-93, 8 800 2508827, эл. почта: klementieva@yarmarka.ru

Календарь

Все мероприятия