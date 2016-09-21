С 21 по 23 сентября в г. Нижний Новгород состоится Пятый Международный бизнес-саммит 2016. Основная идея Бизнес-саммита 2016: формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды.
В рамках саммита запланировано участие ведущих экспертов, экономистов, общественных деятелей России.
Формат Саммита сочетает в себе конгрессную и выставочную части. Каждый участник получит шанс заявить о своем проекте и существующих проблемах на пути его реализации. Выставка формируется по направлениям:
По итогам выставки будет выпущен каталог, который послужит инструментом продвижения проектов в течение 2017 года.
Подробная информация о мероприятии размещена на сайте.
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По всем дополнительным вопросам Вы можете обращаться по тел.: 8 (831) 411-81-93, 8 800 2508827, эл. почта: klementieva@yarmarka.ru
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