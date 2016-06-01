Второй Международный Российско-Швейцарский Форум «День инновации»

В период с 1 по 2 июня 2016 года в г. Самара состоится Второй Международный российско-швейцарский форум «День инноваций» по инициативе Почётного консула Российской Федерации в Лозанне Ф.Паулсена, при поддержке Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности, Союза машиностроителей России и Правительства Самарской области (далее - Форум).
Главной задачей Форума станет развитие многостороннего сотрудничества между Швейцарской Конфедерацией и Российской Федерацией в области инноваций.
В рамках деловой программы Форума запланированы к проведению пленарное заседание на тему: «Партнерство России и Швейцарии. Спрос на инновации» и секционные заседания по 4 направлениям деятельности:
В этом году среди участников Форума выступят главы ряда субъектов Российской Федерации, представители органов власти кантонов Швейцарской Конфедерации, Парламента Швейцарской Конфедерации, Правительства Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, а также руководители ведущих отраслевых предприятий Швейцарии и России.
Более подробно с информацией о Форуме, месте проведения, условиях участия, мероприятиях деловой программы можно ознакомиться на официальном сайте Форума.
Более подробно с информацией о Форуме, месте проведения, условиях участия, мероприятиях деловой программы можно ознакомиться на официальном сайте Форума.
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