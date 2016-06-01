Второй Международный Российско-Швейцарский Форум «День инновации»

В период с 1 по 2 июня 2016 года в г. Самара состоится Второй Международный российско-швейцарский форум «День инноваций» по инициативе Почётного консула Российской Федерации в Лозанне Ф.Паулсена, при поддержке Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности, Союза машиностроителей России и Правительства Самарской области (далее - Форум).

Главной задачей Форума станет развитие многостороннего сотрудничества между Швейцарской Конфедерацией и Российской Федерацией в области инноваций.

В рамках деловой программы Форума запланированы к проведению пленарное заседание на тему: «Партнерство России и Швейцарии. Спрос на инновации» и секционные заседания по 4 направлениям деятельности:

инновационные процессы в машиностроении;

внедрение современных технологий в медицине и фармацевтике;

инновационные технологии в защите окружающей среды;

образование и инфраструктура поддержки инноваций.

В этом году среди участников Форума выступят главы ряда субъектов Российской Федерации, представители органов власти кантонов Швейцарской Конфедерации, Парламента Швейцарской Конфедерации, Правительства Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, а также руководители ведущих отраслевых предприятий Швейцарии и России.

Более подробно с информацией о Форуме, месте проведения, условиях участия, мероприятиях деловой программы можно ознакомиться на официальном сайте Форума.