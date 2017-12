Международная выставка газового и нефтяного оборудования НЕФТЕГАЗ 2016

Начиная с 1992 года, международная выставка газового и нефтяного оборудования НЕФТЕГАЗ с успехом проводится 1 раз в 2 года, при этом с 2004 г. - под патронатом ТПП РФ. Выставка организована ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» и германской выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф» при официальной поддержке Министерства промышленности и энергетики РФ.

Более тридцати лет международная выставка «НЕФТЕГАЗ» сохраняет статус авторитетной площадки для презентации наукоемких технологий, запуска новых проектов, делового общения между российскими и зарубежными специалистами. 15-я выставка «НЕФТЕГАЗ-2014» займет площадь свыше 60000. кв. м, привлечет свыше 1100 участников из 35 стран мира.



В выставке «Нефтегаз» принимают участие около 1000 экспонентов из 35 стран мира, Германия, Иран, Италия, Канада, Китай, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Чехия и Япония – традиционно участвуют в выставке с национальными экспозициями. Более 24000 кв. м (нетто) занимают экспозиции гигантов нефтегазовой индустрии: China Petroleum Technology and Development (Китай), Combit (Швеция), GEP (Франция), Man Turbo(Германия), Mokveld Valves BV (Нидерланды), Kanex Krohne (Германия), Polish Oil and Gas Company (Польша), R and B Industrial Supply (США), Siemens (Германия), VNG-Verbundnetz Gas AG (Германия), Wingas (Германия) и другие мировые лидеры.

Россию на выставке представляют около 600 компаний, среди которых – ООО «АББ», АНК «Башнефть», ОАО «Газпром», «Газпромнефть», «Зарубежнефть», ХК «Интра Тул», компания «Нефтегазовые системы», АК «Озна», ДОАД «Оргэнергогаз», ОАО «Пергам-Инжиниринг», НК «Роснефть», АК «Транснефть», «Татнефть», ТНК-ВР Холдинг, Трубная Металлургическая Компания, Машиностроительная Корпорация «Уралмаш», ЗАО «Шнейдер Электрик» и многие другие.

Выставка привлекает внимание около 20000 специалистов. На конференции в рамках выставки участвует более 200 специалистов отрасли.



Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.