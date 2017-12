Фестиваль «Hotel de ville»

20 декабря 2015 года в Казанской Ратуше состоится второй концерт музыкального фестиваля «Hotel de ville» с Ольгой Скепнер. Гостьей второго «салона в бывшем Дворянском собрании» станет талантливая и харизматичная джазовая певица, участница шоу Первого канала «Голос» София Рубина-Хантер (Эстония). Вместе с трубачом Джейсоном Хантером (США) и Лебедев/Ревнюк/Кравцов трио (Россия) она представит специальную программу «Десять дней до Нового года».

Музыкальный фестиваль «Hotel de ville» в Казанской Ратуше — это новый проект, с большим успехом стартовавший 21 ноября 2015 года. Раз в месяц в течение холодного сезона Колоный зал Ратуши будет превращаться в изысканный концертный зал на 400 мест, где будут выступать звезды джазовой и академической сцены. Первый фестиваль будет состоять из пяти концертов, в дальнейшем число концертов планируется увеличить до восьми в сезон (с октября по апрель). Открытие фестиваля прошло с аншлагом: среди публики можно было видеть немало известных лиц, представителей деловой, интеллектуальной, бизнес-элиты города, меломанов, креативный класс. В СМИ концерт 21 ноября охарактеризовали как mix « светского раута, джазового концерта и традиций музыкальных салонов», единодушно признав, что это абсолютно новый, необычный для нашего города формат.

Молодая эстонская певица, победительница нескольких джазовых конкурсов София Рубина-Хантер прошла школу престижного Berklee College of Music и стала первой из вокалисток в Global Jazz Institute (Бостон, США). София уже выпустила три студийных альбома в разных стилях — хаус, джаз-фолк и фанк. Ее оригинальные композиции не раз завоевывали первые места в хит-парадах на МТV-Baltic в Европе и Traxsource в США ("Planet Drum", "Make Me Beautiful", "Streets of the Sun" и др.). Сегодня София много выступает в Европе и США, исполняя как свои оригинальные сочинения, так и аранжировки джазовой классики. Певица много выступает с трубачом Джейсоном Хантером (США), также получившим образование в Berklee College of Music.

Трио Евгения Лебедева, Антона Ревнюка и Игната Кравцова хорошо знакомо любителям фестиваля «Jazz в усадьбе Сандецкого». Этих ребят называют музыкантами поколения «next» или музыкантами нового джаза. Будучи весьма востребованными как сайдмены в многочисленных российских и международных проектах, музыканты являются состоявшимися композиторами и лидерами собственных коллективов. Аранжировки Антона Ревнюка можно услышать в репертуаре ведущих джазовых и эстрадных исполнителей, а композиции Евгения Лебедева неоднократно использовалась в художественных фильмах, театральных и танцевальных постановках в России и за рубежом. Игнат Кравцов – один из самых неординарных и востребованных барабанщиков России — также задействован во множестве проектов.

« Пришедшее на большую джазовую сцену в середине 2000-х поколение музыкантов, которым сейчас около 30 (плюс-минус несколько лет), уже не просто «ищет себя» — эти артисты уверенно заявляют о себе как о новой силе на отечественной джазовой сцене, силе, которая в ближайшие десятилетия будет доминировать в российском джазе, - пишет о музыкантах обозреватель профессионального российского портала jazz.ru. - Характерная особенность: эти артисты не стремятся имитировать гигантов прошлого, почти не выносят на большую сцену исполнение стандартов... Новое поколение играет себя, свою музыку, ищет и находит в джазовом искусстве собственное лицо».

Руководитель фестиваля «Hotel de ville»— Дина Латфуллина

Музыкальный директор — Ольга Скепнер

