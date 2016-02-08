Three Days Grace Eastern European tour 2016 в Казани

Выполняя свое обещание, данное в 2014 году, канадская группа Three Days Grace триумфально возвращается в Россию.
8 февраля одна из главных альтернативных групп мира посетит Казань с концертом в «Эрмитаже». Примечательно, что коллектив редко выступает в Европе, увидеть их можно только в США и Канаде.
Three Days Grace играют яркий и энергичный пост-гранж с примесью мелодичного хард-рока и альтернативы. Их особенно любят за экспрессивные вокальные партии, лиричные баллады и эксперименты с традиционным звучанием. Канадцы основали группу еще в 1997 году, но стали известны после дебютного одноименного альбома «Three Days Grace» в 2003-м. С тех пор коллектив выпустил пять релизов, наиболее успешным из которых является пластинка «One X» (2006) – благодаря ей «Three Days Grace» были признаны лучшим рок-коллективом по версии журнала «Billboard». Трек I Hate Everything About You стал настоящим гимном альтернативной музыки. Последняя работа Three Days Grace носит название Human (2015). Канадские любимчики критиков Matt Walst (вокал), Barry Stock (гитара), Brad Walst (басс) и Neil Sanderson (барабаны, синтезатор) в составе TDG являются харизматичными лидерами и участниками всех рок-хит-парадов.
Место проведения: концерт-холл «Эрмитаж» (Казань, пр. Амирхана, д.1Б, РК «Ривьера»)
Телефон/факс: (843) 526-56-26
VIP-резерв: (843) 290-70-08
Официальный сайт тура Three Days Grace
Билеты на сайте www.tele-club.ru
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