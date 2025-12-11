Международный биотехнологический форум BIOSYNC

11 и 12 декабря в Альметьевске пройдет международный биотехнологический форум BIOSYNC. Форум направлен на формирование единого пространства для взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования в сфере биотехнологий для обеспечения технологического лидерства и подготовки кадров.

Участники BIOSYNC представят решения и разработки, готовые к масштабированию, а также обсудят механизмы кооперации в рамках Национальных проектов «Технологическое обеспечение биоэкономики» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Тематика сессий: