11 и 12 декабря в Альметьевске пройдет международный биотехнологический форум BIOSYNC. Форум направлен на формирование единого пространства для взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования в сфере биотехнологий для обеспечения технологического лидерства и подготовки кадров.
Участники BIOSYNC представят решения и разработки, готовые к масштабированию, а также обсудят механизмы кооперации в рамках Национальных проектов «Технологическое обеспечение биоэкономики» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Тематика сессий:
