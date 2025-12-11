11 дек 2025

Международный биотехнологический форум BIOSYNC

11 и 12 декабря в Альметьевске пройдет международный биотехнологический форум BIOSYNC. Форум направлен на формирование единого пространства для взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования в сфере биотехнологий для обеспечения технологического лидерства и подготовки кадров.

Участники BIOSYNC представят решения и разработки, готовые к масштабированию, а также обсудят механизмы кооперации в рамках Национальных проектов «Технологическое обеспечение биоэкономики» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Тематика сессий:

  • Биотехнологии в части обеспечения национальных целей;
  • Инженерия кадров: как соединить образование, практику и индустриальные задачи;
  • Стартап-экосистема: создание пространств роста;
  • Биотехнологический горизонт: технологии, которые меняют будущее;
  • Международное сотрудничество: перспективы и механизмы взаимодействия образования, науки и бизнеса;
  • Биоинновации 360: обзор передовых решений и инновационных продуктов.

