С 10 по 12 сентября Казань в четвертый раз станет центром притяжения для ценителей стильных интерьеров, экстерьеров, ландшафта, профессионалов отрасли дизайна и архитектуры и всех, кто планирует ремонт.
Дизайн-выставка «Российские дни дизайна и архитектуры» традиционно состоит из двух частей:
Среди приглашенных спикеров — известные специалисты в мире дизайна и архитектуры: Диана Балашова, Дмитрий Якубов, Ольга Косырева, Артем Алексеев, Степан Бугаев, Оксана Шейх, Наталья Рудых, Диана Яруллина, Виктория Чабак, Ксения Антипова и другие. На выступлении они затронут актуальные темы и проблемы отрасли.
Помимо образовательной и выставочной программы, гостей ждут консультации от экспертов, мастер-классы по технике кинусайга, мастер-классы от брендов и розыгрыши призов. Российские дни дизайна и архитектуры открывают участникам возможности профессионального роста и обмена опытом, помогают вдохновиться и сформировать новые идеи.
Место проведения: Дворец Единоборств АК БАРС (г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 1Г)
Даты и тайминг:
10 сентября — с 10:00 до 19:00
11 сентября — с 10:00 до 19:00
12 сентября — с 10:00 до 17:00
Вход свободный, требуется предварительная регистрация. 18+
