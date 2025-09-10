Российские дни дизайна и архитектуры

С 10 по 12 сентября Казань в четвертый раз станет центром притяжения для ценителей стильных интерьеров, экстерьеров, ландшафта, профессионалов отрасли дизайна и архитектуры и всех, кто планирует ремонт.

Дизайн-выставка «Российские дни дизайна и архитектуры» традиционно состоит из двух частей:

Выставка дизайнерских брендов мебели, отделочных материалов, освещения и предметов декора. Более 200 брендов представят тренды и новинки;

Форум дизайнеров и архитекторов — лекции, дискуссии и разбор кейсов от экспертов отрасли.

Среди приглашенных спикеров — известные специалисты в мире дизайна и архитектуры: Диана Балашова, Дмитрий Якубов, Ольга Косырева, Артем Алексеев, Степан Бугаев, Оксана Шейх, Наталья Рудых, Диана Яруллина, Виктория Чабак, Ксения Антипова и другие. На выступлении они затронут актуальные темы и проблемы отрасли.

Помимо образовательной и выставочной программы, гостей ждут консультации от экспертов, мастер-классы по технике кинусайга, мастер-классы от брендов и розыгрыши призов. Российские дни дизайна и архитектуры открывают участникам возможности профессионального роста и обмена опытом, помогают вдохновиться и сформировать новые идеи.



Место проведения: Дворец Единоборств АК БАРС (г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 1Г)

Даты и тайминг:

10 сентября — с 10:00 до 19:00

11 сентября — с 10:00 до 19:00

12 сентября — с 10:00 до 17:00

Вход свободный, требуется предварительная регистрация. 18+