Фестиваль "Jazz в усадьбе Сандецкого": квинтет Евгения Борца & Диана Поленова (Москва)

«Jazz в усадьбе Сандецкого» — ежегодный летний музыкальный фестиваль open air, проводится в одном из красивейших исторических мест современной Казани — парке Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (ранее усадьба генерал-губернатора Сандецкого).

Пианист Евгений Борец на джазовой сцене со второй половины 80-х годов. В 2007 году Трио Евгения Борца записало альбом "UNCOMMUNICADO" на знаменитой студии RAINBOW в Осло, Норвегия. Именно на этой студии производится запись немалой части музыкантов, работающих в формате ECM. Звукорежиссером этой записи выступил легендарный Jan Erik Kongshaug, имя которого можно найти на большом количестве альбомов звезд, писавшихся в ECM Records. Это его первая работа с российским коллективом. И вообще, это первый альбом российской группы, записанный на RAINBOW. Трио играет авторские композиции участников проекта, а также известные джазовые стандарты в собственной интерпретации. Участники этого проекта также являются участниками "Оркестра Креольского Танго Андрея Макаревича"

Участники проекта:

Евгений Борец — выпускник Казанской государственной консерватории, руководитель Jazz Town Band. Автор музыки множества кинофильмов и театральных постановок. Участник и основной аранжировщик проектов с участием Андрея Макаревича — "Оркестра Креольского Танго",

"L.O.V.E. – Песни про Любовь" и "Джазовые Трансформации". Музыкальный руководитель Театра им. Пушкина.

Сергей Хутас — музыкант, композитор, аранжировщик. Участник многих российских и зарубежных джазовых проектов (Игорь Бутман, Игорь Бриль, Лариса Долина, Андрей Макаревич, Реннди Брекер, Дейв Сэмуэлс и т.д.). Также известен своими работами на студии и телевидении как сессионный музыкант и аранжировщик.

Давид Ткебучава — известный московский барабанщик. С разными ансамблями выступал на фестивалях «Джазовый перекресток» (Казань), «Джазовая провинция», «Джаз в саду «Эрмитаж»» (Москва), а также в Литве, Польше и США. С 2003 года живет в Москве. Удалось поиграть с Роем Харгроувом, Бенни Грином, Марком Соскиным, Шейлой Джордан. Валерием Пономарёвым, Збигневым Намысловским и многими другими.

Диана Поленова — певица, автор песен, поэзии и музыки в различных стилистических направлениях, состоит в Российском Авторском Обществе. Записала несколько сольных альбомов и саундтреков к кинофильмам, а также приняла участие в совместных проектах с российскими и зарубежными исполнителями (Чак Лоэб, Ал Ди Меола, Орландо Вайе Марака, Омара Портуондо).

Многократная участница джазовых фестивалей "Montreux Jazz" (Швейцария), "Vokal Total" (Австрия), "Jazz open" (Германия), "Jazz Parade" 2005, Швейцария, "Jazz at the hop" (Нидерланды), "Dinant Jazz Nights" (Бельгия), «Джазовая провинция», "Джаз в Саду Эрмитаж" (Россия) и мн.др.

В настоящее время — cолистка коллектива и концертных программ проектов Андрея Макаревича "Джазовые Трансформации" и «Yiddish Jazz», также выступает с трио Евгения Борца и сольной программой в стилях jazz, smooth-jazz, fusion.

Предыдущие проекты:

- группа "M-FACE"

- вокальная группа "A`cappella ExpreSSS" (первое сопрано),

- солистка оркестра "Фонограф джаз-бэнд" п/у С.Жилина (телешоу "Танцы со звездами"),

- солистка Уральского Государственного Театра Эстрады: биг-бенд п/у Н.С.Баранова.

Образование:

РАМ им. Гнесиных, Москва (эстрадно-джазовый вокал).

Музыкальное училище имени П. И. Чайковского, Екатеринбург,

(джазовый вокал и джазовое фортепиано).

Дискография:

- Участие в альбомах Андрея Макаревича: "Yiddish Jazz" (2013), "Jewish Jazz" (2015)

- CD "Test-drive…so smooth". Сольный альбом (2010),

- CD "Bastille". Сольный альбом, совместный проект "Bastart" (2010),

- CD "God only knows". Сольный альбом (2006),

- CD "Voice message". Вокальный секстет "A`cappella ExpreSSS" ("Universal Music" Russia, 2006-2007),

- CD "Middle of the river". Вокальный секстет "A`cappella ExpreSSS" (2005),

- CD "Magic Moment". Вокальный секстет "A`cappella ExpreSSS"

- Саундтрек к х/ф "Жизнь одна" (реж. В.Москаленко, композитор А.Рыбников): Романс "О, жизнь без завтрашнего дня" и др. (2002),

- CD "Камерная и джазовая музыка Юрия Чугунова" (2000).

В рамках фестиваля "JAZZ в усадьбе Сандецкого" музыканты представят частично программу с нового альбома «Детские песни для взрослых», а также прозвучат джазовые стандарты.

Состав коллектива:

Диана Поленова — вокал

Евгений Борец — фортепиано

Тимур Некрасов — саксофон

Николай Кульков — гитара

Сергей Хутас — контрабас, бас-гитара

Давид Ткебучава — барабаны

