Фестиваль "Jazz в усадьбе Сандецкого": квартет Павла Чекмаковского "На пути к свету"

«Jazz в усадьбе Сандецкого» — ежегодный летний музыкальный фестиваль open air, проводится в одном из красивейших исторических мест современной Казани — парке Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (ранее усадьба генерал-губернатора Сандецкого).

В рамках фестиваля "JAZZ в усадьбе Сандецкого" состоится презентация альбома Павла Чекмаковского «На пути к свету» — это оптимистическая и жизнеутверждающая программа, в которой органично соединяются джаз, соул, фанк, оригинальные композиции.

Имя Павла Чекмаковского на сегодняшний день известно каждому любителю джазовой музыки. В области джазовой гитары оно, бесспорно, является брэндом. Его творческая карьера началась с 90-х годов. Он работал в составе группы "Джаз-Бэнд Фонограф" п/у Сергея Жилина; выступал на международных джаз-фестивалях в городах Канады: Оттава, Торонто, Кингстон, Перс. Сотрудничал с канадскими музыкантами Крисом Маккеном, (барабаны), гитаристом Брайном Катсом (последователем гитарной и композиторской школы Ральфа Таунера из группы "Oregon"); играл в проекте с Андреем Кондаковым и со звездами бразильской музыки – басистом Сержио Брандау, барабанщиком Пауло Брага и перкуссионистом "Кафе" Да Силва, а также с американскими певицами Напуа Дэвой и Денис Перье; с 2002 года Павел Чекмаковский работает в составе биг-бэнда И.Бутмана. Принимал участие в фестивале "Триумф Джаза" (2002 и 2003) со звездами мирового джаза: Toots Thelemans, Kenny Werner, Billy Cobham, Kevin Mahogany, Randy Brecker, Joe Lovano, Joey DeFranchesco, «Take 6» и т.д. Затем последовали выступления с певицей Ларисой Долиной в рамках концерта "Карнавал Джаза" в городах России и Израиля. Выступал в Линкольн-Центре и Карнегги-Холле (Нью-Йорк) в составе оркестра Игоря Бутмана.

В настоящее время работает в многочисленных проектах в сотрудничестве с Андреем Кондаковым, Игорем Бутманом, Ларисой Долиной, Сергеем Манукяном, Алексом Ростоцким, с ансамблем "Пернатый Змей", продолжает работу над новыми сольными проектами.

Антон Залетаев — саксофонист, флейтист. Дебютировал на конкурсе молодых джазовых музыкантов в Ростове-на-Дону (3-я премия, 1993). Играл в Оркестре В. Кадырского (с 1993), Оркестре Г. Гараняна (1995г.) Ансамбле "Каданс " Германа Лукьянова), в разное время выступал с Я. Окунем, В. Епанешниковым, в оркестрах И. Бутмана, Г. Гараняна, О. Лундстрема, В. Лившица, в ансамбле "Crasy rhythm", "Moscow Ragtime Band", "LaberBand" п.у. Евгения Ревнюка, "Bass Magic" и "ДТ" Антона Горбунова, Квинете Д.Яковлева, Группе "Ivanov Vib Band", Оркестре "Орфей" п.у. И. Кантюкова, Группе П. Чекмаковского. Группе THINK TWICE Алены Тойминцевой, Группой «Esh». Принимал участие в записи альбомов.

Выступал с Лу Табакиным, Лу Солоффом, А. Сипягиным, Джони Гриффином, Валерием Пономаревым, Дэвидом Клетоном-Томасом("Blood Sweat and Tears") и мн. др. Сотрудничал с Н. Власовой, Валерией, с Петром Наличем и пр.

Постоянно Выступает в Клубах, и на Джазовых Фестивалях. Проявил себя как композитор, и как аранжировщик.

Родион Гоборов — пианист, художественный руководитель и директор арт-студии по музыкальному сопровождению культурных мероприятий (праздников, свадеб, юбилеев) ̶ "Джаз Ателье". Организации сплоченного коллектива талантливейших музыкантов, уже который год радующего ведущие сцены Москвы, предшевствовал серьезный жизненный путь и творческая работа.

В 1991 г. в возрасте 9 лет Родион Гоборов начинает участвовать в концертах на Сахалине. Становится стипендиатом фонда "Юное дарование". А уже в 1995—1996 годах в возрасте 13—14 лет производит фурор выступая в Японских городах Отару и Саппоро в присутствии элиты политики, искусства и бизнеса. После чего, по праву считается одним из пионеров Сахалинского Джаза. На концерте, посвященном 850-летию Москвы, выступая со стипендиатами Российского Фонда Культуры, Родион Гоборов был замечен профессором РАМ им. Гнесиных Игорем Михайловичем Брилем. Который в дальнейшем оказал огромное влияние на формирование музыканта. Приехав в Москву в 1998 г. Родион получает специальный приз конкурса "Хрустальный Камертон". Поступив в РАМ им. Гнесиных, обучается у мэтров российского джаза И. М. Бриля и А. В. Осейчука. И уже в 2004 г. Родион Гоборов становится лауреатом конкурса "Рояль в Джазе". А в 2005 году на фестивале «ДоДж» получает диплом за мастерство. Отдельным этапом в творчестве Родиона Гоборова стало участие в прославленном коллективе "Зеленая Волна". Здесь под руководством «гуру» российского джаза А. Осейчука раскрылись лучшие стороны дарования Родиона Гоборова, и был создан неповторимый стиль, легко узнаваемый на московской джазовой сцене.

Петр Ившин — молодой, талантливый барабанщик, джазовая карьера которого начиналась под руководством Петра Петрухина, создателя одной из лучших программ детского джазового образования в Москве. Его первым крупным событием был успех на джаз-фестивале в Санта-Барбаре, США в 1999 году. Потом Ившин играл в различных биг-бэндах и ансамблях очень высокого уровня (достаточно назвать ансамбли под управлением Анатолия Кролла и Игоря Бриля). Было множество концертов, удачных выступлений на конкурсах, джаз-фестивалях в Москве, Донецке, Ростов-на-Дону, Перми, Екатеринбурге, Сочи, Израиле, Турции, Болгарии и т.д.

Состав коллектива:

Павел Чекмаковский — гитара

Антон Залетаев — саксофон

Родион Гоборов — фортепиано

Петр Ившин — барабаны

Официальный сайт