21-22 мая в Учебно-методологическом центре ФАС России проходит Всероссийский форум в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Целью форума является совершенствование нормативно-правовой базы государственных закупок, выявление преимуществ и недостатков развития контрактной системы с учетом регионального опыта работы, способствование решению ряда задач по стимулированию предпринимательской активности и совершенствование методов борьбы с коррупцией и неэффективным использованием бюджетных средств.
В рамках участия в форуме г.Казань посетили заместитель Минэкономразвития России Евгений Елин и директор Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России Максим Чемерисов.
В первый день работы форума выступил Максим Чемерисов с докладом на тему «Реализация и последние изменения Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Перспективы развития контрактной системы в 2015 году».
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