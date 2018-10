VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ «АБЯЗОВ-ФЕСТИВАЛЬ»: «АРУТЮНОВ И QUORUM

Тема фестиваля 2018 года, который пройдет в Казани с 5 по 16 декабря — синтез классики и рока.

Брендовый музыкальный форум оркестра La Primavera, созданный его художественным руководителем Рустемом Абязовым в 2011 году, проводится в Казани раз в два года.

Проект объединяет разные виды искусств: музыкальное, театральное, хореографическое, живописное, музейное, и жанры: классику, джаз, рок, этно, живопись, песочную анимацию, художественное слово.

Шестой фестиваль посвящен року и называется «РОКовая классика».

В афише этого года – четыре концерта с участием музыкантов Москвы и Казани.

Программа «Рок в Классике и Классика в Роке»

Четвертый день фестиваля будет отдан Олегу Сакмарову и его творческой команде — исполнителям «Пантикапейского дневника»: актерам и музыкантам из Москвы в сопровождении казанского хора «Гармония». В этот же день на закрытии «Абязов-фестивале» прозвучит специально аранжированный альбом Pink Floyd — The Dark Side of the Moon («Темная сторона Луны»).

В проекте примет участие «татарская Лара Фабиан» — Алина Шарипжанова.

В дни фестиваля будет работать выставка новых работ казанской художницы Татьяны Лярсон.

Классические образцы арт-рока 70-х – 80-х в программе «Арутюнов и Quorum

Казанский камерный оркестр La Primavera

Художественный руководитель и главный дирижер –Рустем Абязов

Николай Арутюнов (вокал, Москва)

Рок-группа Quorum(Москва)

Камерный хор «Гармония» (Казань)

Художественный руководитель Гузель Гимаева

Подробности – на сайте организаторов

Место проведения: ГБКЗ РТ имени С. Сайдашева

Адрес: г. Казань, 420015, пл. Свободы,

Тел: +7(843) 292 — 17 -17