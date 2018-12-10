VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ «АБЯЗОВ-ФЕСТИВАЛЬ»: «АРУТЮНОВ И QUORUM

Тема фестиваля 2018 года, который пройдет в Казани с 5 по 16 декабря — синтез классики и рока.
Брендовый музыкальный форум оркестра La Primavera, созданный его художественным руководителем Рустемом Абязовым в 2011 году, проводится в Казани раз в два года.
Проект объединяет разные виды искусств: музыкальное, театральное, хореографическое, живописное, музейное, и жанры: классику, джаз, рок, этно, живопись, песочную анимацию, художественное слово.
Шестой фестиваль посвящен року и называется «РОКовая классика».
В афише этого года – четыре концерта с участием музыкантов Москвы и Казани.
Программа «Рок в Классике и Классика в Роке»
Четвертый день фестиваля будет отдан Олегу Сакмарову и его творческой команде — исполнителям «Пантикапейского дневника»: актерам и музыкантам из Москвы в сопровождении казанского хора «Гармония». В этот же день на закрытии «Абязов-фестивале» прозвучит специально аранжированный альбом Pink Floyd — The Dark Side of the Moon («Темная сторона Луны»).
В проекте примет участие «татарская Лара Фабиан» — Алина Шарипжанова.
В дни фестиваля будет работать выставка новых работ казанской художницы Татьяны Лярсон.
Классические образцы арт-рока 70-х – 80-х в программе «Арутюнов и Quorum
Казанский камерный оркестр La Primavera
Художественный руководитель и главный дирижер –Рустем Абязов
Николай Арутюнов (вокал, Москва)
Рок-группа Quorum(Москва)
Камерный хор «Гармония» (Казань)
Художественный руководитель Гузель Гимаева
Подробности – на сайте организаторов
Место проведения: ГБКЗ РТ имени С. Сайдашева
Адрес: г. Казань, 420015, пл. Свободы,
Тел: +7(843) 292 — 17 -17
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