ООО КБ Ренессанс Кредит

Общая информация

Банк был основан в 2000 году под наименованием «АльянсИнвест». В 2002 году был переименован в «Казначей». В конце 2003 года банк был выкуплен структурами инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» и получил соответствующее наименование — КБ «Ренессанс Капитал». С новыми владельцами банк вышел на рынок потребительского кредитования, где фининститут начал работать под брендом «Ренессанс Кредит».

Конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Лемерсон Финанс Лимитед» (конечный бенефициар — Игорь Кесаев), 6,5% у Евгения Юрченко.



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