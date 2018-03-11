ПАО Промсвязьбанк

Общая информация

Банк был учрежден в 1995 году по инициативе организации «Московский междугородный и международный телефон». В июле 2001 года банк преобразован в закрытое акционерное общество, в августе 2007 года — в открытое акционерное общество. Ключевым направлением работы считается кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов, но с 2005 года банк развивает розничное направление.

Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы ( контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.»), Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечные бенефициары — Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).











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