ЗАО Челны-Хлеб
Общая информация
Предприятие было основано в 1972 году. В состав входят дочерние предприятия: АО «Челны-хлеб», Агрофирма «Родные края — Туган як», кондитерская фабрика «Тортугалия», торговый дом «Челны-хлеб», распределительный центр «Челны Логистик», производственное предприятие «Chelny food» — переработка мяса, рыбы и овощей. «Челны-хлеб» — предприятие полного цикла: от выращенного в поле зерна
досвежего хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, которые через
собственную торговую сеть «Челны-хлеб» поступают к покупателю. Ассортимент предприятия включает около 150 наименований хлебобулочных
изделий: хлеба различных сортов, бараночные и сдобные изделия, сухари, пироги, чак-чак и многое другое.
Генеральный директор — Юнусов Рафаэль Сулейманович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г.Набережные Челны, Промкомзона, Хлебный проезд, 39
- Телефон: (8552) 39-75-45
- Email: hleb@chelny-hleb.ru
- Сайт: www.chelny-hleb.ru
Дата последнего обновления: 18.03.2018