Инженерный центр для детей «CONSTRUCTERRA»

Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

ООО «Сделай сам»

Развивающие центры для детей и подростков для получения навыков инженерии, архитектуры, конструирования и 3D-моделирования под брендом “Конструктерра”

Общая информация

Учредители: Зарипов Марат Мударисович, Аманжулов Тимур Тахирович, Тагабергенов Ирлан Жанабаевич

Компания основана в 2024 году.

Основная специализация ООО “Сделай сам” — создание детских и подростковых развивающих центров для получения навыков инженерии, архитектуры, физики, архитектуры, конструирования, электротехники, 3D-моделирования. В центрах под зарегистрированным брендом “Конструктерра” подростки и дети в возрасте от 6 лет учатся инженерным навыкам через проектирование объемных моделей и движущихся механизмов из фанеры и пластика с применением аддитивных технологий. Центры “Конструктерра” оснащены станками собственного производства, которые разработаны и сконструированы специально для детских занятий (с постепенным усложнением по возрасту). На занятиях дети изготавливают поделки и модели, разрабатывают чертежи, осваивают аддитивные технологии, учатся работать на токарном и фрезерном станке.

В центре регулярно занимаются более 150 человек, кроме того, проходят мастер-классы, дни рождения, занятия для школьных классов. Работают 4 преподавателя по направлению «Инженерия», 4 — по направлению «Архитектура».

Ключевые компетенции

Методология развития у детей навыков пространственного мышления, креативности, практической работы с оборудованием и инструментами, представления о технике

Работа с детьми от 6 до 18 лет, поступенчатое развитие инженерных и механических навыков, в зависимости от возраста ребенка

Создание развивающих программ, сильный методический отдел, в котором есть учителя физики, математики, инженеры-конструкторы, архитекторы.

Проведение тематических мероприятий, во время которых через развлекательную программу происходит популяризация инженерии и технических профессий

Бренд “Конструктерра” зарегистрирован в Роспатенте, у проекта есть франшиза.

Дата последнего обновления: