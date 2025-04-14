Инженерный центр для детей «CONSTRUCTERRA»
Общая информация
ООО «Сделай сам»
Развивающие центры для детей и подростков для получения навыков инженерии, архитектуры, конструирования и 3D-моделирования под брендом “Конструктерра”
Общая информация
Учредители: Зарипов Марат Мударисович, Аманжулов Тимур Тахирович, Тагабергенов Ирлан Жанабаевич
Компания основана в 2024 году.
Основная специализация ООО “Сделай сам” — создание детских и подростковых развивающих центров для получения навыков инженерии, архитектуры, физики, архитектуры, конструирования, электротехники, 3D-моделирования. В центрах под зарегистрированным брендом “Конструктерра” подростки и дети в возрасте от 6 лет учатся инженерным навыкам через проектирование объемных моделей и движущихся механизмов из фанеры и пластика с применением аддитивных технологий. Центры “Конструктерра” оснащены станками собственного производства, которые разработаны и сконструированы специально для детских занятий (с постепенным усложнением по возрасту). На занятиях дети изготавливают поделки и модели, разрабатывают чертежи, осваивают аддитивные технологии, учатся работать на токарном и фрезерном станке.
В центре регулярно занимаются более 150 человек, кроме того, проходят мастер-классы, дни рождения, занятия для школьных классов. Работают 4 преподавателя по направлению «Инженерия», 4 — по направлению «Архитектура».
Ключевые компетенции
- Методология развития у детей навыков пространственного мышления, креативности, практической работы с оборудованием и инструментами, представления о технике
- Работа с детьми от 6 до 18 лет, поступенчатое развитие инженерных и механических навыков, в зависимости от возраста ребенка
- Создание развивающих программ, сильный методический отдел, в котором есть учителя физики, математики, инженеры-конструкторы, архитекторы.
- Проведение тематических мероприятий, во время которых через развлекательную программу происходит популяризация инженерии и технических профессий
Бренд “Конструктерра” зарегистрирован в Роспатенте, у проекта есть франшиза.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: БЦ «Корстон», Казань, ул. Н. Ершова, 3 этаж офис №337
- Телефон: 8-993-423-29-49
- Сайт: https://constructerra.com/
Дата последнего обновления: 14.04.2025