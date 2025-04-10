Зарипов Марат Мударисович
Общая информация
Учредитель и руководитель ООО МАТ International
Общая информация
Родился 12 июля 1981 года в Альметьевске.
Образование:
Российская Государственная Академия правосудия (Москва) по специальности «Юриспруденция».
Казанский Государственный университет по специальности «Востоковедение»
Трудовая деятельность:
2005 по 2010 — юриспруденция, адвокатская деятельность.
2010 — 2013 — лицей-интернат №2 г. Казани, директор интерната.
2013 — 2016 — TGI-Company (ОАЭ), юрист.
С 2016 г — ООО Alliance Business Center (Казань), соучредитель.
С 2023 г — ООО МАТ International, учредитель, руководитель
Иностранные языки: английский, турецкий.
Экспертиза:
- внешнеэкономическая деятельность;
- деловая коммуникация;
- валютные и трансграничные сделки;
- импорт промышленного и обучающего оборудования;
- организация производственных процессов с применением реверсивного инжиниринга, трансляция технологий;
- методологическая поддержка детских инженерных центров и образовательных организаций в сфере популяризации инженерного дела и рабочих профессий.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Сайт: constructerra.com
Дата последнего обновления: 10.04.2025