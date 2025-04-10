Список персон

Зарипов Марат Мударисович

Промышленность, Производства
Зарипов Марат Мударисович
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Учредитель и руководитель ООО МАТ International

Общая информация

Родился 12 июля 1981 года в Альметьевске.

Образование:

Российская Государственная Академия правосудия (Москва) по специальности «Юриспруденция».

Казанский Государственный университет по специальности «Востоковедение»

Трудовая деятельность:

2005 по 2010 — юриспруденция, адвокатская деятельность.

2010 — 2013 — лицей-интернат №2 г. Казани, директор интерната.

2013 — 2016 — TGI-Company (ОАЭ), юрист.

С 2016 г — ООО Alliance Business Center (Казань), соучредитель.

С 2023 г — ООО МАТ International, учредитель, руководитель

Иностранные языки: английский, турецкий.

Экспертиза:

  • внешнеэкономическая деятельность;
  • деловая коммуникация;
  • валютные и трансграничные сделки;
  • импорт промышленного и обучающего оборудования;
  • организация производственных процессов с применением реверсивного инжиниринга, трансляция технологий;
  • методологическая поддержка детских инженерных центров и образовательных организаций в сфере популяризации инженерного дела и рабочих профессий.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Сайт: constructerra.com

Дата последнего обновления: 10.04.2025


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