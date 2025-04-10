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Тагабергенов Ирлан Жанабаевич

Образование и наука
Тагабергенов Ирлан Жанабаевич
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Бизнесмен, соучредитель ООО «Сделай сам», ООО «МАТ International»

Родился 23 февраля 1988 года в г. Ясный (Оренбургская область).

Образование:

  • Военная академия ракетных войск стратегического назначения МО РФ, инженер
  • Национальный институт им. Екатерины Великой, юрист
  • Казанское высшее танковое командное училище, управление персоналом (в рамках переподготовки военнослужащих на гражданскую специальность перед увольнением в запас)

Карьера:

2010 — 2020: служба в войсках Министерства обороны РФ.

2021 — по настоящее время: ООО «МАТ International» (импорт обучающего оборудования для инженерных классов и образовательных центров), соучредитель

2022 — по настоящее время: ООО «Сделай сам», соучредитель, директор (развитие центров обучения детей и подростков инженерным и технологическим навыкам).

Награды:

Медаль «Отличник военной службы»

Премия «Лучший стартап 2024 года» по версии клуба предпринимателей «Код роста»

Экспертность:

  • разработка стратегии развития компании;
  • бизнес-коммуникация, переговорный процесс;
  • разработка, тестирование бизнес-гипотез и их быстрая оценка по формализованным критериям;
  • разработка плана масштабирования, упаковка франшизы
  • регистрация товарного знака, сертификация обучающего оборудования, получение паспортов на изделия

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Сайт: https://constructerra.com/

Дата последнего обновления: 10.04.2025

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