Тагабергенов Ирлан Жанабаевич
Общая информация
Бизнесмен, соучредитель ООО «Сделай сам», ООО «МАТ International»
Родился 23 февраля 1988 года в г. Ясный (Оренбургская область).
Образование:
- Военная академия ракетных войск стратегического назначения МО РФ, инженер
- Национальный институт им. Екатерины Великой, юрист
- Казанское высшее танковое командное училище, управление персоналом (в рамках переподготовки военнослужащих на гражданскую специальность перед увольнением в запас)
Карьера:
2010 — 2020: служба в войсках Министерства обороны РФ.
2021 — по настоящее время: ООО «МАТ International» (импорт обучающего оборудования для инженерных классов и образовательных центров), соучредитель
2022 — по настоящее время: ООО «Сделай сам», соучредитель, директор (развитие центров обучения детей и подростков инженерным и технологическим навыкам).
Награды:
Медаль «Отличник военной службы»
Премия «Лучший стартап 2024 года» по версии клуба предпринимателей «Код роста»
Экспертность:
- разработка стратегии развития компании;
- бизнес-коммуникация, переговорный процесс;
- разработка, тестирование бизнес-гипотез и их быстрая оценка по формализованным критериям;
- разработка плана масштабирования, упаковка франшизы
- регистрация товарного знака, сертификация обучающего оборудования, получение паспортов на изделия
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Сайт: https://constructerra.com/
Дата последнего обновления: 10.04.2025