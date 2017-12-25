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ЗАО Живая вода

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Компания занимается производством питьевой воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к питьевой воде по ТУ 0131. Компания является членом европейской ассоциации бутилировщиков питьевой воды.

Руководиель — Зимин Виталий Петрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Лаишево
  • Адрес: Лаишевский район, нп Усады, ул. Дорожная, 67
  • Телефон: (843) 297-77-09
  • Email: givayavoda@rambler.ru
  • Сайт: www.ysada.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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