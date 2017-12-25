ОАО Мелита
Промышленность, Легкая промышленность
Общая информация
Изначально история создания предприятия началась в в 1928 году, когда оно еще носило длинное название: Татарское ордена Ленина Меховое объединение имени Хусаина Ямашева.В 1996 году «Мелита» открыла первый меховой салон в Казани на Гафури, 46. Сейчас меховой салон на Гафури – крупнейший меховой центр России.
Руководитель — Гумеров Раис Хафизович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. М.Гафури, 46
- Телефон: (843) 278-27-82
- Email: info@melita.ru
- Сайт: www.melita.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017