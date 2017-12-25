ОАО Мелита

Общая информация

Изначально история создания предприятия началась в в 1928 году, когда оно еще носило длинное название: Татарское ордена Ленина Меховое объединение имени Хусаина Ямашева.В 1996 году «Мелита» открыла первый меховой салон в Казани на Гафури, 46. Сейчас меховой салон на Гафури – крупнейший меховой центр России.

Руководитель — Гумеров Раис Хафизович

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