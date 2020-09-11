Горланов Артем Николаевич
Общая информация
Родился 2 декабря 1977 года.
Образование
2000 г. — Альметьевский нефтяной институт
Трудовая деятельность
2001 г. — служба в рядах ВС РФ.
2001-2007 гг.- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер по эксплуатации и ремонту высоковольтных линий, инженер 1-ой категории, начальник теплоэнергетического цеха НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть».
2007-2012 гг. — начальник Альметьевского теплоэнергетического цеха, начальник отдела управления персоналом, начальник отдела организации труда и заработной платы, заместитель главного инженера — начальник отдела планирования и развития производства ООО УК «Татнефть — Энергосервис».
2012 — по март 2016 г. — начальник отдела производственного планирования и стандартизации закупок ООО «ТаграС-Холдинг».
С апреля 2016 г. — заместитель генерального директора по организационному развитию ООО «ТаграС-Холдинг».
С октября 2017 года — директор ООО «ТаграС-ЭнергоСервис».
Входит в состав Правления ООО «ТаграС-Холдинг».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423454, Альметьевский район, п.г.т. Агропоселок
- Телефон: (8553) 38-95-05
- Email: energoservis@tatneft.ru
- Сайт: www.tagras-es.ru
Дата последнего обновления: 11.09.2020