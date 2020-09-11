Список персон

Горланов Артем Николаевич

Промышленность

Общая информация

Родился 2 декабря 1977 года.

Образование

2000 г. — Альметьевский нефтяной институт

Трудовая деятельность

2001 г. — служба в рядах ВС РФ.
2001-2007 гг.- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер по эксплуатации и ремонту высоковольтных линий, инженер 1-ой категории, начальник теплоэнергетического цеха НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть».
2007-2012 гг. — начальник Альметьевского теплоэнергетического цеха, начальник отдела управления персоналом, начальник отдела организации труда и заработной платы, заместитель главного инженера — начальник отдела планирования и развития производства ООО УК «Татнефть — Энергосервис».
2012 — по март 2016 г. — начальник отдела производственного планирования и стандартизации закупок ООО «ТаграС-Холдинг».
С апреля 2016 г. — заместитель генерального директора по организационному развитию ООО «ТаграС-Холдинг».

С октября 2017 года — директор ООО «ТаграС-ЭнергоСервис».
Входит в состав Правления ООО «ТаграС-Холдинг».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423454, Альметьевский район, п.г.т. Агропоселок
  • Телефон: (8553) 38-95-05
  • Email: energoservis@tatneft.ru
  • Сайт: www.tagras-es.ru

Дата последнего обновления: 11.09.2020


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