ООО Управляющая компания Уют Плюс
Общая информация
Основным видом экономической деятельности ООО «УК „Уют Плюс“ является управление жилым фондом, т.е. обеспечение бесперебойной и качественной работы инженерного оборудования эксплуатируемого жилого фонда, обеспечение граждан коммунальными и жилищными услугами, соблюдение правил и норм технической эксплуатации и санитарного содержания жилого фонда, оперативность в ликвидации аварийных ситуаций.
Основной задачей ООО „УК “Уют Плюс» является профессиональное управление многоквартирными домами с прилегающей к ним территорией.
ООО «УК „Уют Плюс“ действует на рынке оказания жилищно-коммунальных услуг Приволжского района города Казани.
Руководитель — Тимерханов Ислам Альбертович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420129, г.Казань, ул.Кул Гали, 27
- Телефон: (843) 524-75-01
- Email: uk-uytplus@yandex.ru
- Сайт: http://ук-уют-плюс.рф
Дата последнего обновления: 28.11.2017