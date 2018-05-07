Мифтахов Фарид Фаизович
Общая информация
Родился 7 сентября 1968 года в д. Кулбай-Мораса Нурлатского района ТАССР.
Образование:
2000 год — Современный гуманитарный институт
2004 год — Казанский государственный университет по президентской программе переподготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ
Казанский государственный университет ( специальность «юриспруденция»)
Трудовая деятельность:
С 1999 г. — директор ООО «Булгар Синтез».
С 2005 г. — председатель Правления Национального благотворительного фонда Республики Татарстан «Булгар».
В 2008 г. — руководитель Казанской городской организации исполкома Всемирного конгресса татар.
С 2009 — 2013 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, а/я 734
- Телефон: (843) 2-657-004
- Email: bulgar-s@yandex.ru
- Сайт: www.bulgar-fond.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018