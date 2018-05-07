Китайцева Людмила Романовна
Общая информация
Родилась 30 октября 1947 года. в г. Казани.
Образование:
1966 год — Казанский учетно-кредитный техникум ( специальность«бухгалтер»)
1974 год — Казанский финансово-экономический институт им. Куйбышева (специальность «экономист кредитной системы» )
Трудовая деятельность:
В 1966 — 1968 гг. — кредитный инспектор Промстройбанка Татарской АССР.
В 1968 — 1971 гг. — экономист Промстройбанка Татарской АССР.
В 1971 — 1976 гг. — старший экономист Промстройбанка Татарской АССР.
В 1977 — 1978 гг. — заместитель управляющего, управляющий Казанским городским отделением Стройбанка.
В 1978 — 1987 гг. — заместитель управляющего татарской конторой Стройбанка.
В 1988 — 1990 гг. — глава татарского республиканского управления Жилсоцбанка.
В 1990 — 1993 гг. — генеральный директор коммерческого банка «Татсоцбанк».
В 1993 — 2010 гг. — председатель правления ЗАО «Банк социального развития Татарстана „Татсоцбанк“.
С 1999 г. — председатель Совета Банковской ассоциации Татарстана.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 7
- Телефон: (843) 292-11-82
- Email: bat-kazan@yandex.ru
- Сайт: www.banksrt.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018