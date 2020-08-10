Питулова Ирина Борисовна

Общая информация

Президент Ассоциации медицинских работников Республики Татарстан, Заслуженный врач Республики Татарстан



Родилась

Образование

1972 г. — Казанский государственный медицинский институт имени С.В.Курашова



Трудовая деятельность

Трудовую деятельность врача начала в 1972 году в городской больнице № 10.

С 1983 года — главный врач поликлиники № 17 г. Казани.

Организатор здравоохранения высшей категории.



В 1990 году избрана депутатом Верховного Совета Республики Татарстан. Председатель комиссии по разработке проекта Закона «О медицинском страховании граждан Республики Татарстан».



Член президиума Республиканской общественной организации «Женщины Татарстана», член городского совета, председатель женсовета Кировского района. Победитель республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Женщина — лидер, общественный деятель».



И.Б.Питулова, занесена в «Книгу почета» города Казани.

С 2012 г. Президент Ассоциации медицинских работников Республики Татарстан.

Дата последнего обновления: