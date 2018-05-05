Габдрахманов Марсель Маликович
Общая информация
Родился 15 октября 1961 года в г. Казани.
Образование:
1984 год — КВВКИУ РВ (специальность «инженер-механик по летательным аппаратам» )
Трудовая деятельность:
В 1984 — 1992 гг. — служба в ВС на должностях среднего начальствующего состава.
В 1992 — 1997 гг. — служба в МВД РТ на должностях инспектора, старшего инспектора, заместителя начальника штаба, начальника штаба РУВД, центрального аппарата МВД по РТ.
В 2000 — 2006 гг. — учредитель и директор ООО «ЧОП „Максим“.
В 2006 — 2007 гг. — заместитель директора по производству и общим вопросам ООО „Стройгрупп“.
В 2007 — 2009 гг. — заместитель гендиректора по общим вопросам и безопасности ООО „Русбизнесавто“, ООО „РБА-Казань“.
В 2014 -2015 гг — депутат Казанской городской Думы.
С февраля 2015 г. — координатор татарстанского регионального отделения политической партии ЛДПР.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г.Казань, ул.Седова, 2, 3 этаж
- Телефон: (843) 295-96-70
- Email: ldpr16@bk.ru
- Сайт: www.ldpr-tat.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018