Габдрахманов Марсель Маликович

Общая информация

Родился 15 октября 1961 года в г. Казани.

Образование:

1984 год — КВВКИУ РВ (специальность «инженер-механик по летательным аппаратам» )

Трудовая деятельность:



В 1984 — 1992 гг. — служба в ВС на должностях среднего начальствующего состава.

В 1992 — 1997 гг. — служба в МВД РТ на должностях инспектора, старшего инспектора, заместителя начальника штаба, начальника штаба РУВД, центрального аппарата МВД по РТ.

В 2000 — 2006 гг. — учредитель и директор ООО «ЧОП „Максим“.

В 2006 — 2007 гг. — заместитель директора по производству и общим вопросам ООО „Стройгрупп“.

В 2007 — 2009 гг. — заместитель гендиректора по общим вопросам и безопасности ООО „Русбизнесавто“, ООО „РБА-Казань“.

В 2014 -2015 гг — депутат Казанской городской Думы.

С февраля 2015 г. — координатор татарстанского регионального отделения политической партии ЛДПР.

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