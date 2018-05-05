Зиннатуллин Руслан Мансурович

Общая информация

Родился 29 декабря 1978 года в г. Казани.

Образование:

2001 год — Казанский государственный технический университет им. А.H.Туполева (КАИ) (специальность «менеджмент в социальной сфере» )

2004 год — аспирантура КАИ им. А.М.Туполева ( специальность «социальная структура, социальные институты и процессы» )

Трудовая деятельность:



В 1999 г. — сопредседатель движения Молодые социал-демократы России, член Координационной группы МДТ «Согласие».

В 2002 — 2003 гг. — инструктор Регионального отделения «ЯБЛОКО».

В 2003 — 2004 гг. — начальник Казанского штаба «ЯБЛОКО».

С января по август 2004 г. — руководитель аппарата Регионального отделения «ЯБЛОКО».

В 2004 — 2006 гг. — заместитель председателя регионального отделения РДП «ЯБЛОКО» в РТ, член Федерального Совета РДП «ЯБЛОКО».

С сентября 2006 г. — председатель Регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО» в РТ, член Федерального Совета РОДП «ЯБЛОКО».

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