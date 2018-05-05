Зиннатуллин Руслан Мансурович
Общая информация
Родился 29 декабря 1978 года в г. Казани.
Образование:
2001 год — Казанский государственный технический университет им. А.H.Туполева (КАИ) (специальность «менеджмент в социальной сфере» )
2004 год — аспирантура КАИ им. А.М.Туполева ( специальность «социальная структура, социальные институты и процессы» )
Трудовая деятельность:
В 1999 г. — сопредседатель движения Молодые социал-демократы России, член Координационной группы МДТ «Согласие».
В 2002 — 2003 гг. — инструктор Регионального отделения «ЯБЛОКО».
В 2003 — 2004 гг. — начальник Казанского штаба «ЯБЛОКО».
С января по август 2004 г. — руководитель аппарата Регионального отделения «ЯБЛОКО».
В 2004 — 2006 гг. — заместитель председателя регионального отделения РДП «ЯБЛОКО» в РТ, член Федерального Совета РДП «ЯБЛОКО».
С сентября 2006 г. — председатель Регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО» в РТ, член Федерального Совета РОДП «ЯБЛОКО».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. З. Султана, 12
- Телефон: 8 (927) 426-35-46
- Email: ruslan_zinatullin@mail.ru
- Сайт: www.tat.yabloko.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018