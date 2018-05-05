Калашникова Ольга Анатольевна
Общая информация
Родилась 27 июня 1964 года, г. Зеленодольск Татарской АССР.
Образование:
1989 год – Казанский государственный педагогический институт,
1993год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина
Трудовая деятельность:
1983-1984 гг. — концертмейстер в училище искусств г. Брежнева ТАССР.
1984-1985 гг.- руководитель кружка в Зеленодольском городском отделе народного образования г. Зеленодольска.
1989-1993 гг. — учитель, психолог вспомогательной школы №2 г. Зеленодольска.
1993-1995 гг.- психолог школы-гимназии №3 г. Зеленодольска и Зеленодольского района.
1995-2001 гг.- заместитель директора по организационно – воспитательной работе Центра социальной защиты г.Зеленодольска.
2000-2004 гг.- председатель Зеленодольской территориальной организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
2001-2003 гг. — ведущий специалист отдела социальной защиты Министерства социальной защиты РТ в Зеленодольском районе и г. Зеленодольске
2004-2010 гг.- заведующая организационным отделом Татарстанской республиканской организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
2005-2010 гг.- председатель Казанской городской организации Татарстанской республиканской организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
С 2010 года — председатель Татарстанской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул.Муштари, д.9, каб.319
- Телефон: +7 (843) 236-94-51
- Email: profgos@list.ru
- Сайт: www.prgu-tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018