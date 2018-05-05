Калашникова Ольга Анатольевна

Общая информация

Родилась 27 июня 1964 года, г. Зеленодольск Татарской АССР.

Образование:



1989 год – Казанский государственный педагогический институт,

1993год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина



Трудовая деятельность:

1983-1984 гг. — концертмейстер в училище искусств г. Брежнева ТАССР.

1984-1985 гг.- руководитель кружка в Зеленодольском городском отделе народного образования г. Зеленодольска.

1989-1993 гг. — учитель, психолог вспомогательной школы №2 г. Зеленодольска.

1993-1995 гг.- психолог школы-гимназии №3 г. Зеленодольска и Зеленодольского района.

1995-2001 гг.- заместитель директора по организационно – воспитательной работе Центра социальной защиты г.Зеленодольска.

2000-2004 гг.- председатель Зеленодольской территориальной организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ

2001-2003 гг. — ведущий специалист отдела социальной защиты Министерства социальной защиты РТ в Зеленодольском районе и г. Зеленодольске

2004-2010 гг.- заведующая организационным отделом Татарстанской республиканской организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ

2005-2010 гг.- председатель Казанской городской организации Татарстанской республиканской организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

С 2010 года — председатель Татарстанской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.

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