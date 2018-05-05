Шарапов Мансур Мукатдисович
Общая информация
Родился 23 сентября 1954 года в с. Малый Каратай Лениногорского района Татарской АССР.
Образование:
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности
Трудовая деятельность:
Альметьевский УБР, помощник бурильщика нефтяных и газовых скважин, слесарь по ремонту бурового оборудования, инженер по охране труда и технике безопасности.
«Татнефть», инженер по охране труда объединения
1994 год — избран председателем профкома специализированного управления механизированных работ Альметьевского УБР
С 1996-2004 гг. — заместитель председателя, главный технический инспектор труда Татарского республиканского комитета Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
С 2004 -2010 гг. — председатель первичной профсоюзной организации Управления технологического транспорта ООО «Татнефть-Бурение» и председатель первичной профсоюзной организации ООО «Татбуртранс» объединенной профсоюзной организации ООО УК «Татспецтранс».
С 2010 года — председатель Татарстанской республиканской организации профсоюза.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423452, РТ, г. Альметьевск, ул. Пушкина, 46
- Телефон: (8553) 43-94-84
- Email: profsousi@tro-ngsp.ru
- Сайт: www.trongsp-rogwu.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018