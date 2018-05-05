Фасхутдинов Равиль Карамович
Общая информация
Родился 24 июня 1956 г. в д. Старое Ромашкино, Чистопольского района Республики Татарстан.
Образование:
1979 год — Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева (специальность авиационные двигатели, квалификация инженер-механик)
Трудовая деятельность:
1979- 1986 гг… инженер конструктор Казанского проектного бюро машиностроения;
1986- 1995гг. Начальник отдела научно-технической информации Казанского проектного бюро машиностроения;
1995- 2006 гг. председатель профсоюзного комитета ОАО «Конструкторско-производственное предприятие «Авиамотор»;
с 2006 года — по настоящее время председатель Татарской Республиканской организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 308
- Телефон: (843) 238-42-71
- Email: resavia@mi.ru
- Сайт: www.profaviart.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018