Список персон

Фасхутдинов Равиль Карамович

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Общая информация

Родился 24 июня 1956 г. в д. Старое Ромашкино, Чистопольского района Республики Татарстан.

Образование:

1979 год — Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева (специальность авиационные двигатели, квалификация инженер-механик)

Трудовая деятельность:

1979- 1986 гг… инженер конструктор Казанского проектного бюро машиностроения;
1986- 1995гг. Начальник отдела научно-технической информации Казанского проектного бюро машиностроения;
1995- 2006 гг. председатель профсоюзного комитета ОАО «Конструкторско-производственное предприятие «Авиамотор»;
с 2006 года — по настоящее время председатель Татарской Республиканской организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 308
  • Телефон: (843) 238-42-71
  • Email: resavia@mi.ru
  • Сайт: www.profaviart.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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