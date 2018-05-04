Шакирова Лариса Рависовна
Общая информация
Родилась 9 февраля 1957 года в г. Менделеевск Татарской АССР.
Образование:
1978 год — Казанский финансово-экономический институт ( специальность «инженер-экономист» )
2001 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ленина ( пециальность «юрист» )
Трудовая деятельность:
В 1978 — 1994 гг. — инженер-экономист в Татарском научно-исследовательском институте нефтяного машиностроения.
В 1994 — 2001 гг. — ведущий специалист, главный специалист отдела приватизации жилья, начальник отдела приватизации непроизводственной сферы, начальник отдела риэлторской деятельности, начальник управления жилищной политики в Государственном комитете по управлению государственным имуществом РТ.
В 2001 — 2006 гг. — начальник Управления земельных отношений в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ.
В 2006 — 2007 гг. — заместитель руководителя в Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости по РТ.
В 2007 — 2009 гг. — начальник отдела индикативного управления и анализа в Министерстве экономики РТ.
В 2009 — 2011 гг. — начальник Управления учета, мониторинга и информационного взаимодействия в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ.
С 2011 г. — генеральный директор ОАО «Центр развития земельных отношений Республики Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 26
- Телефон: (843) 236-12-18
- Email: crzo-rt@mail.ru
- Сайт: www.zemlya.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018