Список персон

Галимарданова Альбина Раисовна

Гос. ведомства, Органы федеральной власти

Общая информация

Родилась 11 июня 1979 года в г. Казани.

Образование:

1998 год — Казанский педагогический колледж (специальност «преподаватель» )

2002 год — Московский университет коммерции ( специальность «менеджер» )

2006 год — Казанский юридический институт МВД России (специальность «юриспруденция» )

2009 год — Институт экономики управления и права (специальность «управление государственными и муниципальными заказами» )

2012 год — «Университет управления „ТИСБИ“ (специальность „финансы и кредит“)

Трудовая деятельность:

В 1995 — 2001 гг. — воспитатель-логопед детского образовательного учреждения №369 г. Казани.
В 2001 — 2002 гг. — заместитель руководителя региональной общественной приемной полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе по РТ.
В 2002 — 2008 гг. — руководитель региональной общественной приемной полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе по РТ.
С 2004 г. — старший преподаватель (с 2009 г. – доцент) Казанского государственного технологического университета (Казанский национальный исследовательский технологический университет).
В 2008 — 2009 гг. — заместитель начальника Управления Министерства юстиции РФ по РТ.
В 2010 — 2011 гг. — и.о. начальника Управления Министерства юстиции РФ по РТ.
В 2011 — 2012 гг. — заместитель начальника Управления Министерства юстиции РФ по РТ.
В 2012 — 2013 гг. — стажер нотариуса г.Кирова.
С 2013 г. — руководитель Аппарата приемной президента Российской Федерации в Республике Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 12/20
  • Телефон: (843) 221-80-36
  • Email: 2009-2012@mail.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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