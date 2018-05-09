Низамов Ригель Халяфович

Общая информация

Родился 15 марта 1967 года в д. Старые Бугады Актанышского района ТАССР.

Образование:

1988 год — Казанский государственный медицинский институт им. С.В.Курашова (лечебный факультет )

1990 год — Куйбышевский медицинский институт, военно-медицинский факультет (специальность «лечебное дело» )

2006 год — НОУ «Академия управления ТИСБИ», специальность «юриспруденция»

Трудовая деятельность:



В 1990 — 2010 г. — прошел путь от войскового врача до военного комиссара г. Нижнекамска РТ. Завершил военную службу в звании полковник.

В 2010 г. — и.о. руководителя — главного эксперта по медико-социальной экспертизе «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан».

С августа 2010 г. — руководитель — главный эксперт ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан».

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