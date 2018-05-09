Низамов Ригель Халяфович
Общая информация
Родился 15 марта 1967 года в д. Старые Бугады Актанышского района ТАССР.
Образование:
1988 год — Казанский государственный медицинский институт им. С.В.Курашова (лечебный факультет )
1990 год — Куйбышевский медицинский институт, военно-медицинский факультет (специальность «лечебное дело» )
2006 год — НОУ «Академия управления ТИСБИ», специальность «юриспруденция»
Трудовая деятельность:
В 1990 — 2010 г. — прошел путь от войскового врача до военного комиссара г. Нижнекамска РТ. Завершил военную службу в звании полковник.
В 2010 г. — и.о. руководителя — главного эксперта по медико-социальной экспертизе «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан».
С августа 2010 г. — руководитель — главный эксперт ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул.Мазита Гафури, 1
- Телефон: (843) 237-96-10
- Email: mse16@mail.ru
- Сайт: http://mse.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 09.05.2018