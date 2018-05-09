Зайнутдинов Рафаэль Агзамутдинович
Общая информация
Родился 2 января 1975 года в д. Среднее Балтаево Апастовского района Татарской АССР.
Образование:
1998 год — Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева (специальность «авиационные двигатели и энергетические установки» )
2005 год — Казанский государственный финансово-экономический институт ( специальность «менеджмент» )
2008 год — Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в Казанском государственном университете
Трудовая деятельность:
В 2001 — 2003 гг. — коммерческий директор ООО «Тимер».
В 2003 — 2007 гг. — директор ООО «ЖилКомСервис».
В 2007 — 2008 гг. — директор ООО «Центр резки».
В 2009 — 2012 гг. — директор ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП».
С 2010 г. — глава региональной общественной организации «Ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров Республики Татарстан».
С 2012 2016 гг. — руководитель представительства АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Приволжском федеральном округе.
С 2016 г. — руководитель представительства АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 52
- Телефон: (843) 524-73-83
- Email: tatarstan@asi.ru
- Сайт: www.asi.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018