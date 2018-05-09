Гисматуллина Гульшат Хатиповна

Общая информация

Родилась 24 октября 1956 года.

Образование:



1980 год- Казанский химико-технологический институт (специальность «технология основного органического и нефтехимического синтеза» )

2005 год — Казанский социально-юридический институт (специальность «юриспруденция» )



Трудовая деятельность:

1980 г. — инженер ВНИИ углеводородного сырья, г. Казань.

1980 г. — секретарь комитета ВЛКСМ СГПТУ-59, г. Казань.

1980 — 1982 гг. — инструктор Советского РК ВЛКСМ, г. Казань.

1982 — 1983 гг. — инженер Татарского центра стандартизации и метрологии, г. Казань.

1983 — 1985 гг. — инженер ГНИТИ-ВТ, г. Казань.

1985 — 1993 гг. — инженер Устиновского радиозавода, г. Устинов.

1993 г. — референт индивидуального предприятия «Инсан», г. Казань.

1993 — 2001 гг. — ведущий специалист отдела административно-правоохранительных органов аппарата администрации Казани — ответственный секретарь административной комиссии.

2001 — 2003 гг. — главный специалист отдела административно-правоохранительных органов аппарата администрации Казани — заместитель председателя административной комиссии.

2003 — 2006 гг. — начальник отдела координации и контроля в сфере благоустройства в Казани аппарата администрации — заместитель председателя административной комиссии.

2006 — 2009 гг. — начальник управления координации административного контроля исполнительного комитета города Казани — заместитель председателя административной комиссии.

C февраля 2009 г. — начальник управления по организации работы административной комиссии и координации административного контроля исполнительного комитета Казани — председатель административной комиссии.

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