Гисматуллина Гульшат Хатиповна
Общая информация
Родилась 24 октября 1956 года.
Образование:
1980 год- Казанский химико-технологический институт (специальность «технология основного органического и нефтехимического синтеза» )
2005 год — Казанский социально-юридический институт (специальность «юриспруденция» )
Трудовая деятельность:
1980 г. — инженер ВНИИ углеводородного сырья, г. Казань.
1980 г. — секретарь комитета ВЛКСМ СГПТУ-59, г. Казань.
1980 — 1982 гг. — инструктор Советского РК ВЛКСМ, г. Казань.
1982 — 1983 гг. — инженер Татарского центра стандартизации и метрологии, г. Казань.
1983 — 1985 гг. — инженер ГНИТИ-ВТ, г. Казань.
1985 — 1993 гг. — инженер Устиновского радиозавода, г. Устинов.
1993 г. — референт индивидуального предприятия «Инсан», г. Казань.
1993 — 2001 гг. — ведущий специалист отдела административно-правоохранительных органов аппарата администрации Казани — ответственный секретарь административной комиссии.
2001 — 2003 гг. — главный специалист отдела административно-правоохранительных органов аппарата администрации Казани — заместитель председателя административной комиссии.
2003 — 2006 гг. — начальник отдела координации и контроля в сфере благоустройства в Казани аппарата администрации — заместитель председателя административной комиссии.
2006 — 2009 гг. — начальник управления координации административного контроля исполнительного комитета города Казани — заместитель председателя административной комиссии.
C февраля 2009 г. — начальник управления по организации работы административной комиссии и координации административного контроля исполнительного комитета Казани — председатель административной комиссии.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420127, г.Казань, ул.Дементьева, 2Б
- Телефон: (843) 237-63-70
- Email: Gulshat.Gismatullina@tatar.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page205.htm
Дата последнего обновления: 09.05.2018