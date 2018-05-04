Тощева Елена Анатольевна
Общая информация
Родилась 14 июля 1963 года в г.Казани
Образование:
1985 год — Казанский государственный университет (специальность «экономист-математик» )
Институт государственной службы при Президенте Республике Татарстан (специальность «менеджер государственного и муниципального управления»)
Трудовая деятельность:
В 1985 — 1995 гг. – инженер, инженер-программист ПО «Элекон».
В 1995 — 2004 гг. – ведущий специалист, главный специалист организационного отдела, начальник организационного отдела Администрации Авиастроительного района г.Казани.
В 2004 — 2006 гг. – руководитель аппарата Администрации Авиастроительного района г.Казани.
В 2006 — 2010 гг. – руководитель аппарата МУ «Администрация Авиастроительного района Исполнительного комитета муниципального образования города Казани».
С 2011 г. – начальник управления контроля муниципальной деятельности и реализации антикоррупционной политики Исполнительного комитета МО г.Казани.
Контакты
- Адрес: г. Казань, ул.Кремлевская, 1
- Телефон: (843) 299-17-17
- Email: Elena.Toshheva@tatar.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page207.htm
Дата последнего обновления: 04.05.2018