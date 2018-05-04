Салихов Мазит Хазипович

Общая информация

Родился 8 октября 1965 года в д. Татарская Икшурма Сабинского района Татарской АССР.

Образование:

1990 год — Казанский инженерно-строительный институт (специальность «автомобильные дороги» )

2005 год — Альметьевский государственный нефтяной институт

Трудовая деятельность:



В 1984 — 1986 гг. — служба в рядах Советской Армии.

В 1990 — 1998 гг. — дорожный мастер, прораб дорожного участка № 2 Азнакаевского управления автомобильных дорог объединения «Татнефть».

В 1998 — 2005 гг. — главный инженер, начальник Альметьевского управления автомобильных дорог филиала ООО «Татнефтедор».

В 2005 г. — первый заместитель главы администрации Альметьевского района и г. Альметьевск.

В 2006 — 2010 гг. — руководитель исполнительного комитета муниципального образования «город Альметьевск».

В 2010 — 2011 гг. — руководитель исполнительного комитета Альметьевского муниципального района.

В 2011 — 2012 гг. — и.о. главы Альметьевского муниципального района.

В 2012 — 2015 гг. — глава Альметьевского муниципального района, председатель Совета Альметьевского муниципального района, глава муниципального образования «Город Альметьевск», председатель Совета муниципального образования «Город Альметьевск».

С 12 марта 2015 г. — начальник Управления государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре.

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