Салихов Мазит Хазипович
Общая информация
Родился 8 октября 1965 года в д. Татарская Икшурма Сабинского района Татарской АССР.
Образование:
1990 год — Казанский инженерно-строительный институт (специальность «автомобильные дороги» )
2005 год — Альметьевский государственный нефтяной институт
Трудовая деятельность:
В 1984 — 1986 гг. — служба в рядах Советской Армии.
В 1990 — 1998 гг. — дорожный мастер, прораб дорожного участка № 2 Азнакаевского управления автомобильных дорог объединения «Татнефть».
В 1998 — 2005 гг. — главный инженер, начальник Альметьевского управления автомобильных дорог филиала ООО «Татнефтедор».
В 2005 г. — первый заместитель главы администрации Альметьевского района и г. Альметьевск.
В 2006 — 2010 гг. — руководитель исполнительного комитета муниципального образования «город Альметьевск».
В 2010 — 2011 гг. — руководитель исполнительного комитета Альметьевского муниципального района.
В 2011 — 2012 гг. — и.о. главы Альметьевского муниципального района.
В 2012 — 2015 гг. — глава Альметьевского муниципального района, председатель Совета Альметьевского муниципального района, глава муниципального образования «Город Альметьевск», председатель Совета муниципального образования «Город Альметьевск».
С 12 марта 2015 г. — начальник Управления государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 125
- Телефон: (843) 272-04-94
- Email: expertiza-rt@tatar.ru
- Сайт: http://gosekspertiza-rt.ru/
Дата последнего обновления: 04.05.2018