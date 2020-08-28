Список персон

Вахитов Васим Хузаянович

Гос. ведомства
Вахитов Васим Хузаянович
Фото: gfi.tatarstan.ru/

Общая информация

Родился 20 марта 1952 г. в с. Старое Агбязово Актанышского района Татарской АССР.

Образование

1977 г. — окончил Казанский сельскохозяйственный институт и факультет государственного и муниципального управления Поволжского кадрового центра.

Трудовая деятельность

1974-1975 гг. — инструктор, заведующий отделом Актанышского РК ВЛКСМ.

1977-1986 гг. — инструктор Актанышского РК КПСС.

1986-1988 гг. — председатель Менделеевского районного объединения «Сельхозхимия», председатель Менделеевского районного агропромышленного объединения.

1988-1991гг. — заместитель председателя Менделеевского районного Совета народных депутатов.

1992-1999 гг. — Глава Менделеевского района.

В настоящее время — управляющий Татарским Республиканским управлением инкассации.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, г. Казань, ул. Седова, 16
  • Телефон: (843) 272-27-30
  • Email: Tataria@Rosinkas.ru
  • Сайт: http://inkas.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 28.08.2020


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