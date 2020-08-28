Вахитов Васим Хузаянович
Общая информация
Родился 20 марта 1952 г. в с. Старое Агбязово Актанышского района Татарской АССР.
Образование
1977 г. — окончил Казанский сельскохозяйственный институт и факультет государственного и муниципального управления Поволжского кадрового центра.
Трудовая деятельность
1974-1975 гг. — инструктор, заведующий отделом Актанышского РК ВЛКСМ.
1977-1986 гг. — инструктор Актанышского РК КПСС.
1986-1988 гг. — председатель Менделеевского районного объединения «Сельхозхимия», председатель Менделеевского районного агропромышленного объединения.
1988-1991гг. — заместитель председателя Менделеевского районного Совета народных депутатов.
1992-1999 гг. — Глава Менделеевского района.
В настоящее время — управляющий Татарским Республиканским управлением инкассации.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г. Казань, ул. Седова, 16
- Телефон: (843) 272-27-30
- Email: Tataria@Rosinkas.ru
- Сайт: http://inkas.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 28.08.2020