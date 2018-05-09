Каримов Раис Галимзянович
Общая информация
Родился 6 июня 1954 года в с. Старый Баран Спасского района ТАССР.
Образование:
1977 год -Казанский государственный университет ( специальность «журналистика» )
2002 год — Камский государственный политехнический институт (специальность «экономика и управление на предприятии» )
Трудовая деятельность:
1977 — 1991 гг. — заведующий отделом сельского хозяйства в редакции Тукаевской районной газеты.
1991 — 1992 гг. — заместитель председателя Тукаевского районного совета, заместитель главы администрации Тукаевского района РТ.
1993 — 2000 гг. — заместитель директора Набережночелнинской птицефабрики Тукаевского района РТ.
2000 — 2004 гг. — заместитель начальника, начальник Управления учета жилого фонда администрации, заместитель главы администрации, начальник Управления Министерства земельных и имущественных отношений РТ в г. Набережные Челны.
2004 — 2008 гг. — первый заместитель главы администрации Зеленодольского района и г. Зеленодольска, руководитель исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района, руководитель исполнительного комитета г. Зеленодольска.
2009 — 2010 гг. — заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ.
2010 г. — и.о. руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ.
2010 — 2011 гг. — заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ.
С октября 2011 г. — директор ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, г. Казань, ул. Родины, 25а
- Телефон: (843) 229-17-10
- Email: trvl_bird@mail.ru
- Сайт: http://tatmvl.ru/
Дата последнего обновления: 09.05.2018