Каримов Раис Галимзянович

Общая информация

Родился 6 июня 1954 года в с. Старый Баран Спасского района ТАССР.

Образование:

1977 год -Казанский государственный университет ( специальность «журналистика» )

2002 год — Камский государственный политехнический институт (специальность «экономика и управление на предприятии» )

Трудовая деятельность:

1977 — 1991 гг. — заведующий отделом сельского хозяйства в редакции Тукаевской районной газеты.

1991 — 1992 гг. — заместитель председателя Тукаевского районного совета, заместитель главы администрации Тукаевского района РТ.

1993 — 2000 гг. — заместитель директора Набережночелнинской птицефабрики Тукаевского района РТ.

2000 — 2004 гг. — заместитель начальника, начальник Управления учета жилого фонда администрации, заместитель главы администрации, начальник Управления Министерства земельных и имущественных отношений РТ в г. Набережные Челны.

2004 — 2008 гг. — первый заместитель главы администрации Зеленодольского района и г. Зеленодольска, руководитель исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района, руководитель исполнительного комитета г. Зеленодольска.

2009 — 2010 гг. — заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ.

2010 г. — и.о. руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ.

2010 — 2011 гг. — заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ.

С октября 2011 г. — директор ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория».

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