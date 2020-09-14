Список персон

Хабибуллин Эрик Наилович

Гос. ведомства, Промышленность

Общая информация

Родился 1 Декабря 1953 года в д.Зубаирово Актанышского района РТ.

Образование

1978 г.— Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева (специальность «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»)

1992 г. — Всесоюзная академия внешней торговли( специальность «Международные экономические отношения (Экономика внешней торговли)»).

Трудовая деятельность

2009-2019 гг.— руководитель ГУ «Дирекция инвестиционных программ на территории промышленной площадки «Алабуга».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Елабуга

Дата последнего обновления: 14.09.2020


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