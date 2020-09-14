Хабибуллин Эрик Наилович
Общая информация
Родился 1 Декабря 1953 года в д.Зубаирово Актанышского района РТ.
Образование
1978 г.— Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева (специальность «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»)
1992 г. — Всесоюзная академия внешней торговли( специальность «Международные экономические отношения (Экономика внешней торговли)»).
Трудовая деятельность
2009-2019 гг.— руководитель ГУ «Дирекция инвестиционных программ на территории промышленной площадки «Алабуга».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
Дата последнего обновления: 14.09.2020