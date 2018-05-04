Николаев Юрий Михайлович
Общая информация
Родился 19 августа 1969 года в г. Чистополь Республики Татарстан
Образование:
1993 год — Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева (специальност – конструирование и производство радиоаппаратуры, специальность – инженер-конструктор)
1997 год — Елабужсая специальная средняя школа милиции МВД России (специальность – правоохранительная деятельность)
2007 год — Академия Управления МВД России (специальность – юриспруденция)
Трудовая деятельность:
1984-1986 гг. — слесарь Чистопольского часового завода;
1986-1988 гг.- студент Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева;
1988-1989 гг.- служба в Вооруженных Силах;
1989 — 1993 гг.- студент факультета «Восток» Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева;
1989-1993 гг. — техник технолог Чистопольского часового завода;
1993-1996 гг. — работа на предприятиях г. Чистополя;
1996-2001 гг. — служба в подразделениях Чистопольского ГРОВД Республики Татарстан;
2001-2007 гг.– заместитель начальника Чистопольского ОВД МВД по Республике Татарстан – начальник штаба;
2007-2011 гг. — заместитель начальника УВД по г.Казани МВД по Республике Татарстан – начальник штаба;
2011-2015 гг. — заместитель начальника Управления МВД России по г.Казани,;
2015-2015 гг. — начальник отдела геоинформационных систем и моделирования чрезвычайных обстоятельств МЧС Республики Татарстан;
2015-2016гг. — начальник отдела оказания государственных услуг в электронном виде федеральной миграционной службы;
С 2016 года- Председатель ликвидационной комиссии УФМС России по РТ;
С 2017 года – директор Государственного бюджетного учреждения «Департамент по управлению жилищным фондом»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420126, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, 12д
- Телефон: (843) 515-37-61
- Сайт: http://mzio.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018