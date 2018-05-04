Список персон

Николаев Юрий Михайлович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 19 августа 1969 года в г. Чистополь Республики Татарстан

Образование:

1993 год — Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева (специальност – конструирование и производство радиоаппаратуры, специальность – инженер-конструктор)

1997 год — Елабужсая специальная средняя школа милиции МВД России (специальность – правоохранительная деятельность)

2007 год — Академия Управления МВД России (специальность – юриспруденция)

Трудовая деятельность:

1984-1986 гг. — слесарь Чистопольского часового завода;

1986-1988 гг.- студент Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева;

1988-1989 гг.- служба в Вооруженных Силах;

1989 — 1993 гг.- студент факультета «Восток» Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева;

1989-1993 гг. — техник технолог Чистопольского часового завода;

1993-1996 гг. — работа на предприятиях г. Чистополя;

1996-2001 гг. — служба в подразделениях Чистопольского ГРОВД Республики Татарстан;

2001-2007 гг.– заместитель начальника Чистопольского ОВД МВД по Республике Татарстан – начальник штаба;

2007-2011 гг. — заместитель начальника УВД по г.Казани МВД по Республике Татарстан – начальник штаба;

2011-2015 гг. — заместитель начальника Управления МВД России по г.Казани,;

2015-2015 гг. — начальник отдела геоинформационных систем и моделирования чрезвычайных обстоятельств МЧС Республики Татарстан;

2015-2016гг. — начальник отдела оказания государственных услуг в электронном виде федеральной миграционной службы;

С 2016 года- Председатель ликвидационной комиссии УФМС России по РТ;

С 2017 года – директор Государственного бюджетного учреждения «Департамент по управлению жилищным фондом»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420126, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, 12д
  • Телефон: (843) 515-37-61
  • Сайт: http://mzio.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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