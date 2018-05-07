Тарико Рустам Васильевич
Общая информация
Родился 17 марта 1962 года в г.Мензелинск Татарской АССР.
Образование:
1987 год — Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
2000 год — Бизнес-школа INSEAD ExecutiveSchool (Франция)
Трудовая деятельность:
1988 — 1990 — работа в туристическом агентстве «Бизнес Тур», занимавшемся обслуживанием иностранцев в СССР.
1990 — 1992 — консультант итальянских компаний Fererro и Martini&Rossi.
1998 — с International Distillers&Vintners, образовав компанию Diageo, Тарико стал дистрибьютором Smirnoff, Bailey's и Metaxa.
1992 — основал компанию ROUST Inc.
1998 — запустил производство водки «Русский стандарт».
1998 — создал компанию «Русский Стандарт».
1999 — приобрел Агроопторгбанк.
1999 — переименованал в Агроопторгбанк ЗАО «Банк Русский Стандарт».
2002 — Bacardi-Martini расторгла договор с компанией, и компания потеряла 50% оборота.
2005 — подписал дистрибьюторское соглашение с Remy Cointreau.
2005 — компания Diageo расторгла договор с компанией. Таким образом компания потеряла 70% оборота.
2006 — купил интернет-домены Vodka.com и Vodka.ru для международного продвижения водки и бренда «Русский Стандарт». Первый был приобретен у американской компании Nett Corp. (при посредничестве брокера Sedo.com, входящим в немецкую группу United Internet AG) за $3 млн., второй — у Артемия Лебедева за $50 тысяч.
2006 — построил завод по производству водки под Санкт-Петербургом.
В октябре 2010 года купил у ОАО «Татспиртпром» спиртовой завод «Буинский».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Чистопольская,33
- Телефон: 8 (800) 200-62-00
- Email: bank@rsb.ru
- Сайт: www.rsb.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018