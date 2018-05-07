Назиров Алмас Аминович
Общая информация
Родился 29 февраля 1956 года в д. Сиза Арского района Татарской АССР.
Образование:
1975 год — Лубянский лесхоз-техникум (р.п. Лубяны Кукморского района ТАССР)
1981 год — Марийский политехнический институт (специальность «инженер лесного хозяйства» )
2004 год — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (специальность «банковское дело» )
2006 год — Институт Управления и права (специальность «юриспруденция» )
Трудовая деятельность:
1971 г. — разнорабочий Сабинской строительно-монтажной организации, р.п. Шемордан Сабинского района ТАССР.
1975 — 1978 гг. — мастер леса на лесозаготовке Ключищенского лесничества Приволжского мехлесхоза Минлесхоза ТАССР.
1978 — 1985 гг. — мастер лесозаготовок Сабабашского лесничества Сабинского леспромхоза Татупрлесхоза, п. Лесхоз Сабинского района ТАССР.
1985 — 1988 гг. — старший мастер лесозаготовок Центрального лесопункта Сабинского леспромхоза, п. Лесхоз Сабинского района ТАССР.
1988 — 1989 гг. — главный инженер Сабинского леспромхоза, п. Лесхоз Сабинского района ТАССР.
1989 — 2001 гг. — директор Арского лесхоза Минлесхоза РТ.
2001 — 2006 гг. — глава администрации Арского района РТ.
2006 — 2014 гг. — глава муниципального образования «Арский муниципальный район».
2014 — 2018 гг. — министр лесного хозяйства Республики Татарстан .
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, г. Казань, пр. Ямашева, 37а
- Телефон: (843) 221-37-01
- Email: Minleshoz@tatar.ru
- Сайт: minleshoz.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018