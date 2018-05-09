Тазутдинов Ильдар Рашитович

Общая информация

Родился 1 октября 1977 года в д. Шестая Речка Рыбно-Слободского района ТАССР





Образование:

Казанский финансово-экономический институт, Казанский государственный университет.

Ученая степень кандидат экономических наук, 2015 год



Трудовая деятельность:





1998-1999 гг. — Заместитель главного бухгалтера Шумбутского спиртзавода, с. Шумбут Рыбно-Слободского муниципального района РТ,

1999-2000 гг. — Специалист по кредитованию и денежному обращению, специалист по вычислительной технике и программному обеспечению дополнительного офиса «Ак БАРС» Банка, пгт. Рыбная Слобода РТ,

2000-2001 гг. — Главный специалист по маркетингу и сбыту готовой продукции, заместитель главного бухгалтера Кзыл-Юлдузского лесхоза Рыбно-Слободского района РТ,

2001-2005 гг. — Руководитель отделения Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Рыбно-Слободскому району Республики Татарстан,

2005- 2006 гг. — Генеральный директор ООО АПК «Простор»,

2006-2008 гг. Заместитель руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по Республике Татарстан, г. Елабуга,

2008-2011 гг. — Первый заместитель председателя Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, г. Казань ,

2011-2018 гг. — Заместитель генерального директора по эксплуатации АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», г. Елабуга,

16.01.2018 — 08.02.2018 гг. — Заместитель руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по экономическим вопросам, пгт. Рыбная Слобода,

17.01.2018 — 08.02.2018 гг. — Исполняющий обязанности руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, пгт. Рыбная Слобода.

с 09.02.2018 — Руководитель Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, пгт. Рыбная Слобода.

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